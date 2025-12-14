飲酒運転の撲滅や１１０番の適正利用を啓発しようと、千葉県警船橋東署と習志野署は３日、パリ五輪柔道女子４８キロ級金メダリストの角田夏実選手（３３）を一日広報大使に任命した。１０〜１９日の冬の交通安全運動を前に、角田選手はイオンモール津田沼（習志野市津田沼）で行われたイベントに登壇。習志野署員との対談で、「１１０番では何を聞かれるのか」などと質問した。このほか、船橋東署員が飲酒運転を通報する１１０