元TOKIOの松岡昌宏（48）が14日、自身がパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。若い頃から考えられない自身の生活の変化を明かす場面があった。リスナーから「この季節に歩くの好きな時間はありますか？」と質問が寄せられると、「暑いウォーキングで汗だらだら流すのも好きなんだけど、冬のウオーキングでちょっと寒いなと思いながら歩いて体あったまっていくのも好き。今日もそうだ