第1子妊娠を発表したモデルでタレントの藤田ニコル（27）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。出演者の祝福を受けた。オープニングで爆笑問題田中裕二から「まずは何と言っても、にこるん。妊娠おめでとうございます」と祝われると、「ありがとうございます」と笑顔。田中が「『ままるん』になるということで」と話すと、「私のお母さんもままるんって言われているので、ままるんは『ばばるん』にな