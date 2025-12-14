ナガノによるX発漫画『ちいかわ』の期間限定ショップ「ちいかわ POP UP STORE」が、12月19日（金）〜2026年1月5日（月）の期間、奈良・奈良市にある近鉄百貨店 奈良店 3階催会場で開催される。【写真】ゲットしたい！購入特典のステッカー＆ショッパー■パネル展示なども実施今回開催される「ちいかわ POP UP STORE」は、定番アイテムをはじめ、新商品やカプセルトイなど約1000点のグッズが並ぶ期間限定のポップアップストア