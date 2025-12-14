¡Ö°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤ÆÈ©¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â?ÎáÏÂ¤Î»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ë?¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶ÑÛ(35)¤¬3Ç¯Á°¤È¸½ºß¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂÎ½Å¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤ÆÈ©¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Î£²Ëç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤â¹¥¤­¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¹¥¤­¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Ê¤¤¶Ú¥È¥ì¡¢»ä¤Ï¹¥¤­¤Ç