13日夕方、岐阜県白川村の雪山でバックカントリーをしていた男性2人が道に迷って動けなくなり警察が捜索しています。 【写真を見る】バックカントリー中の20代の男性２人が道に迷い遭難岐阜・白川村でけさから捜索再開 13日午後4時過ぎ白川村馬狩の野谷荘司山付近で、名古屋市の20代の男性から「バックカントリーをしていたら道に迷った」と警察に通報がありました。 警察によりますと、男性は同じ20代の男