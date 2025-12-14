任期満了に伴う静岡県の富士市長選挙が12月14日に告示され、午前11時までに新人4人が立候補を届け出ています。 【写真を見る】静岡・富士市長選挙告示 新たな舵取り役に新人4人が名乗り（午前11時現在） 富士市長選に立候補を届け出たのは、届け出順にいずれも新人の4人です。 一条義浩候補（55）元富士市議会議員 金指祐樹候補（48）元中学校教諭 市川真未候補（37）元富士市議会議員 小沢映子候補（67）元富士市議会議員