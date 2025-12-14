前の市長の失職に伴う静岡県伊東市の市長選の投票が12月14日の朝から行われています。 【写真を見る】激戦の静岡・伊東市長選の投票始まる 雨の中でも投票率は前回選を上回るペース（午前11時現在） 伊東市長選には、新人7人と元職、前職の計9人が立候補しています。伊東市長選挙 立候補者 伊東市長選に立候補したのは以下の9人です。（届け出順） （1）新人・伊東観光協会理事の利岡正基候補 （2）新人・スポー