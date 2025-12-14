歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。自身の体調について、綴りました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「筋肉痛かな。身体があちこち痛む」前日のチラシ配りで「喉に負担を掛ける大声なので、声はガッサガサ」堀ちえみさんは「やはり筋肉痛かな。身体があちこち痛む」「足と腰がめちゃくちゃ張ってます。」と、投稿。続けて「昨日は何時間も立ちっぱなし、身振り手振りをつけて、大きな声を出してたからなぁ。」と