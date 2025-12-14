女性芸人の日本一を決める日本テレビ系「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ」が１３日に生放送され、ニッチェが９代目女王に輝いた。初めて審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」粗品は「賞金１０００万円にしてはレベルの低い大会やった」など毒舌をさく裂。辛らつな言葉を浴びた出演芸人たちの多くは、粗品に感謝のコメントを寄せている。ニッチェの２人は優勝後の会見で、粗品の審査とコメントに言及。別のお笑い賞レー