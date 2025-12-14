１２月１４日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル、１６頭立て）は、１番人気のジーティーシンドウ（牡２歳、美浦・栗田徹厩舎、父オルフェーヴル）が、楽々と抜け出して初陣を飾った。勝ちタイムは１分３６秒６（稍重）。スタートを決め、好位のインを確保。道中はきっちり折り合いがついて最後の直線に向くと、急坂をものともせず力強く抜け出し、後続に４馬身差をつけた。菅原明良騎手は「まだ体の面が頼りないし、気