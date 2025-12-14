◆第７６回全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（１２月１７日２０時１０分発走、川崎競馬場・ダート１６００メートル）２歳ダート戦では唯一のＪｐｎ１競走で、ケンタッキーダービー出走馬選定ポイントシリーズ「ＪＡＰＡＮＲＯＡＤＴＯＴＨＥＫＥＮＴＵＣＫＹＤＥＲＢＹ」対象レースに出走する９頭の枠順が１２月１４日、確定した。無傷２連勝でＪＢＣ２歳優駿を制したタマモフリージア（牝２歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴ