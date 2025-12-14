【モデルプレス＝2025/12/14】元AKB48の柏木由紀が12月12日、自身のInstagramを更新。イルミネーション会場での美しい脚が際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】柏木由紀「スタイル抜群」ミニ丈ツイードセットアップ姿◆柏木由紀、鹿児島イルミネーション点灯式で美脚際立つ姿を披露柏木は「イルミネーション点灯式に参加させていただきました〜」と地元・鹿児島の吉野公園で開催される「LUMI Satuma2025」へ