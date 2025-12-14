『日本人が知らない!!世界シェアNo.1のすごい日本企業』田宮寛之著プレジデント社定価1870円（税込） 4千社以上の企業を取材した”企業分析のプロ”が、圧倒的な世界シェアを誇るニッチトップな企業を紹介。 『上場廃止』牛島 信著幻冬舎文庫定価924円（税込） 国際弁護士作家が日本企業の本音と建前を浮き彫りにする話題作。コーポレートカバナンスとは一体何か？