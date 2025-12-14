今日14日から明日15日にかけて、北海道と東北は暴風や猛吹雪となる恐れがあります。また、北海道では大雪となるおそれもあり、警戒が必要です。東北でも雨や雪が降るでしょう。明日15日は次第に止み間も出てきますが、厳しい寒さは続くため、地震の被災地で復旧作業を行う方は、寒さ対策を万全にしてください。今日14日北日本は暴風・猛吹雪北海道は大雪の恐れ今日14日は前線を伴った低気圧が本州の太平洋側を通って北海道付近