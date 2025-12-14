ノルディックスキーのW杯ジャンプ女子個人第7戦で下高井郡野沢温泉村出身の丸山希選手が優勝し、今季4勝目を挙げました。ドイツで開かれたノルディックスキーのW杯ジャンプ女子個人第7戦。野沢温泉村出身の丸山希選手は、決勝1本目で130メートルを飛び、トップに立ちます。2本目もK点を超える127メートルのビッグジャンプを見せ、優勝。今季開幕から3戦連続優勝と絶好のスタートを切っていた丸山選