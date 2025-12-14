タレントの南明奈（36）が13日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。高校の同級生や先輩を明かした。原宿でスカウトされ芸能界入りした南。芸能コースのある高校に通っていて、「同級生は仲里依紗ちゃんとか夏菜とか。1個上に新垣結衣さんとか、多部未華子さんとか」とそうそうたる顔ぶれが。「同窓会はない」というが、決して不仲ではなく「仲良しです」と強調していた。