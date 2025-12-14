14日の中山5R2歳新馬戦（芝1600メートル）は、1番人気ジーティーシンドウ（牡＝栗田、父オルフェーヴル）が好位から抜け出してデビュー勝ち。騎乗した菅原明は「まだちょっと体に頼りないところがあり、気持ち的にも我が強いというか難しい面があるが、今日は力で押し切ってくれた。体の成長と、もう少し人間に意識を向けられるようになってくれれば」と今後の成長を期待した。