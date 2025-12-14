野球日本代表 侍ジャパン 公式が12月8日、Xを更新。来年2月に開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」のチケットの販売について告知した。 「OPS.787」「防御率1.81」が証明！オリオールズの真のチーム貢献度ランキング：投打のベスト3を徹底分析【2025シーズン振り返り・オリオールズ編】 野球日本代表 侍ジャパン 公式は、202