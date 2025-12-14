卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は14日に最終日を迎える。各国のトップ選手たちによる熱戦もいよいよクライマックスに突入した。男子シングルス準決勝では、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）と、同2位の林詩棟（中国）によるビッグマッチが実現。これまでの直接対決では張本智が大きく勝ち越している中、中国メディアもこの一戦に大きな注目を寄せている。 ■昨年の準決勝では張本智が勝利 前日の準々決勝では、