写真家で映画監督の蜷川実花さん（53）が14日、自身のインスタグラムを更新。父で演出家の蜷川幸雄さん（享年80）を演じた俳優の小栗旬（42）を感謝した。「小栗旬くんが蜷川幸雄をやってくれるなんてw」と放送中のフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）での画面写真を投稿。「だいぶ本人よりハンサムだけどwそっくりすぎる」と絶賛した。「タバコの持ち方、座る角度、少