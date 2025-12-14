岐阜県高山市で毎年恒例の「ぶり街道祭り」が開かれています。 【写真を見る】「ぶり街道まつり」あたたかい海鮮鍋や天然ブリの解体ショーにぎわう 岐阜・高山市 ぶり街道祭りは、高山市内の道が、かつて富山湾で獲れたブリを信州へ運ぶ「ぶり街道」と呼ばれていたことにちなみ、地域を盛り上げようと始まったもので、今年で25回目です。 会場の道の駅では、飛騨地方の年越しに欠かせない塩ぶりやズワイガニなど新鮮な魚