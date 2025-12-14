澄田綾乃が、12月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」1月号に登場した。 澄田綾乃「BOMB」1月号 澄田綾乃が衝撃の写真集『幻愛』、それに続くデジタル限定写真集『純愛』以来となるボム登場。クリスマスをテーマに撮影した今回も、想像を超える衝撃のグラビアに。新商品の情報も。 通常版の表紙は乃木坂46の矢田萌華 ボム1月号の表紙を飾るのは、40枚目シングル『ビリヤニ』を発売した乃木坂46から、初のWセンターを務