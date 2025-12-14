SKE48元メンバーでタレントの須田亜香里が13日までにインスタグラムを更新。温泉に入浴する姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】須田亜香里、露天風呂で美背中披露（ほか8枚）須田が投稿したのは、テレビ東京『虎ノ門市場』のロケで訪れた北海道の温泉地・定山渓でのオフショット。複数公開されている写真には、紅葉をバックに露天風呂で笑顔を見せる様子や定山渓の雄大な自然を満喫する姿が収められている。