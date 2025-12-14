FANTASTICSによる全国アリーナツアー＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-＞の宮城公演が12月13日(土)にセキスイハイムスーパーアリーナにて開催。メンバーの八木勇征が出演する現在放送中のテレ東系ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』より、主演を務める鈴木愛理がゲストとしてライブに登場した。ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』は、2023年10月に放送され「