オランダ野球トップリーグに所属する「オーステルハウト・ツインズ」が１３日（日本時間１４日）、今季限りでロッテを退団した石川歩投手（３７）を獲得したと球団ＳＮＳで発表した。石川の投球写真に新人王、２０１７年侍ジャパン、オールスター２度、ＮＰＢ１０年のキャリアをちりばめた画像を公開し、新たに契約したと発表した。ロッテはコーチ就任を打診するなど、話し合いを行ってきたが現役続行の意向が強く、退団とな