楽天は１４日、カーソン・マッカスカー外野手（２７）と来季に向けて契約合意したと発表した。マッカスカーは米国出身で身長２０３センチ、体重１１３キロと大柄な体格を誇る、右投げ右打ちの外野手。米独立リーグを経て今季はツインズでプレーし、１６試合に出場した。今季途中から加入し、来季もプレーするルーク・ボイト内野手（３４）とともに、パワーを生かした打撃に期待がかかる。「自分と家族にとって、とても新しいこ