大の字で昼寝をするカワウソが「見るだけで癒される」とSNS上で話題になっている。 【写真】リラックスしすぎて笑っちゃう～大の字で寝るカワウソ 周南市徳山動物園（山口県周南市）の公式Xが投稿したのは、日が差す場所でお腹を上に向け大の字になって眠るカワウソの写真。 折り重なるように他のカワウソが乗っているが、おかまいなしで、油断しきった姿でスヤスヤお昼寝をしている。あまりに気持ちよさそうな姿が話題に