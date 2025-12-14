セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』マスコットヘアクリップFUNNY Ver.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』マスコットヘアクリップFUNNY Ver.  登場時期：2025年12月5日より順次サイズ：全長約6×6×3cm種類：全5種（プー（うーん）、プー（にやり）、ティガー、ピグ