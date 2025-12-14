山形県白鷹町で13日、停車中の車のそばで出血した男性が意識不明の状態で倒れているのが見つかりました。男性は搬送先の病院で死亡が確認され、警察は事件と事故の両面から捜査しています。記者「白鷹町の町道です。男性はこちらの路上で血を流して倒れていました。付近に民家はなく、車通りもまばらです」13日午前11時10分ごろ、白鷹町大瀬の町道で、路肩に停車していた軽乗用車のそばに男性が倒れているのを車で通り掛かった山形