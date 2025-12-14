世界最大プロレス団体「WWE」のスーパースターであるジョン・シナ（48）が13日（日本時間14日）にワシントンDCで開催された「サタデーナイト・メインイベント」で引退試合に臨んだ。しかしグンターのスリーパーホールドにタップアウト。現役ラストマッチを白星で飾ることは出来なかった。ギブアップしない男が、最後は無念のタップアウトを選択した。シナの現役最後の入場。会場にシナの入場曲が流れて、花道に姿が見えるとフ