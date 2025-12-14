地震の影響で損傷が見つかった青森・八戸市の鉄塔について、14日、修復に向けた資材の搬入が開始されました。8日夜に八戸市で震度6強を観測した地震に伴い、損傷し倒壊の恐れがある鉄塔の修復作業に向け、NTT東日本は14日午前10時から足場用の木材など一部資材の搬入を開始しました。NTT東日本と青森県の担当者らは13日、3週間から1カ月かかるとしていた修繕の工事期間について、1日でも早い復旧を目指しスケジュールの見直しを決