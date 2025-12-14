プロ野球・楽天は14日、カーソン・マッカスカー選手を獲得したことを発表しました。身長203cm・体重113キロと恵まれた体格を持つマッカスカー選手は、27歳を迎えた右打ちの外野手。アメリカ独立リーグを経て、今季はMLBのミネソタ・ツインズでプレー。16試合の出場で29打数5安打、打率.172、1打点をマークしました。入団に際し、マッカスカー選手は球団を通じてコメントを発表。「自分と家族にとって、とても新しいこの場所で、心