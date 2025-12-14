【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】加熱ムラや解凍ムラが少なく、トーストも美味しく焼けるオーブンレンジが今年も高く評価された。また、リベイク機能付きのトースターも注目を集めている。＊＊＊【調理家電部門】オーブンレンジ・トースター今年は、オーブントースターやオーブンレンジで「大ブームになるような新製品」は少なかったものの、性能面では着実に進化している。従来の機能を維持しつつコンパクト化が