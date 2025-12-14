エティハド航空は、アブダビ〜カザン線を12月4日に開設した。火・木・土曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間はアブダビ発が5時間15分、カザン発が5時間20分。冬期の季節運航で、運航期間は2026年4月19日まで。カザンはロシア・タタールスタン共和国の首都で、ヴォルガ川流域に位置する歴史都市。ロシア正教とイスラム文化が共存し、学術・文化の中心として知られる。■ダイヤEY839アブダビ（08：