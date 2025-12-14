全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒のスパゲティの店『スパゲティダン』です。ああ、“入江”ごと口に入れる快感たっぷりとかかった海鮮に隠し味の大根おろしが爽やかさをプラス。添えられたたくあんも特徴の逸品だ。「TV番組に取り上げられたら、それを見たお客さんが皆さん、たらこを頼むようになりましてね。80年代にはたらこ特化店になっちゃったんです」と語る