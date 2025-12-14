ベネフィット・ワンと会計バンクは11月27日、都内で業務提携発表会を開催。同日、確定申告アプリ「ベネステ確定申告Powered By FinFin」の提供を開始することを発表した。「ベネステ確定申告Powered By FinFin」は、確定申告の面倒な手続きの解決や、可処分所得の向上に寄与するスマートフォン向けの新たなアプリ。まずは、現在福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を利用している会員約1220万人を対象に展開する。また