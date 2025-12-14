3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！ひらめきと言葉のセンスが問われる脳トレ問題、あなたの正解タイムは？問題：□□ち／おみ□□／□□さつ□に入るひらがな2文字は何でしょう？□□ちおみ□□□□さつ答えを見る↓↓↓↓↓正解：あい正解は「あい」でした。▼解説3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。あいち（愛知）おみあい（お見合い）あいさつ（挨拶）どれも「あい」が共通して