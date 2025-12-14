来年春の石川県知事選挙について、国民民主党県連は13日、常任幹事会を開き、現職の馳浩氏を推薦しないことでまとまりました。一方、前の金沢市長・山野之義氏の対応については持ち越しました。任期満了に伴い来年春に行われる知事選には現職の馳浩氏と、前の金沢市長・山野之義氏が出馬を表明しています。13日に開かれた国民民主党県連の常任幹事会には支持母体の連合石川の役員も出席し、議論はおよそ3時間40分に及びました。そ