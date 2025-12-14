阪神の森下翔太外野手（２５）が１４日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億３２００万増の２億１０００万円でサインした。プロ４年目での年俸２億円到達は、日本ハムのダルビッシュ有と大谷翔平、ＤｅＮＡ・牧秀悟以来、プロ野球史上４人目となった。（金額は推定）「すごく評価してもらったのが素直な感想。驚きとかびっくりではなく、自分としても自信を持って今日来たので、すごくいい日になった」と充