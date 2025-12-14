楽天は１４日、前大リーグ・ツインズのカーソン・マッカスカー外野手（２７）と契約合意したと発表した。マッカスカーは球団を通じて「自分と家族にとって、とても新しいこの場所で、心から愛している野球をプレーできることを大変光栄に思います。この素晴らしい文化の中に身を置き、多くのことを学べるのを楽しみにしています。この偉大な球団のチームメイト、スタッフの皆さん、そしてファンの皆さまに、勝利のために全力で