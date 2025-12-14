三重県伊勢市は１５日から、同市の近鉄五十鈴川駅と伊勢神宮内宮を結ぶ自動運転バスの実証実験を始める。必要に応じて運転手がハンドルやブレーキなどの操作を行う「レベル２」による運行。公共交通の人手不足が課題となる中、２０３３年の神宮式年遷宮までに、特定条件下で無人運転を行う「レベル４」による大型バスの有償運行を目指す。運行区間は、近鉄五十鈴川駅前から県道と国道２３号を通って内宮宇治橋前に至る約２・５