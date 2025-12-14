¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ï14Æü¡¢º£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤Ç2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê57¡Ë¤¬¡ÖCBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£18Æü¤Ë¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¤ÆÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¡¢¤É¤óÄì¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àºòµ¨¤«¤é½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¤Æ7°Ì¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï12¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÅê¼ê4´§¤Ëµ±¤¤¤¿Ç½ÅÐ¤¬ºå¿À¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë