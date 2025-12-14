楽天は14日、カーソン・マッカスカー外野手（27）と契約合意したことを発表した。マッカスカーは身長2メートル3、体重113キロの大型外野手。2017年、フォルサム・レイク・カレッジ(カリフォルニア州）からブルワーズに26巡目で指名された。独立リーグを経て、今年5月にツインズでメジャーデビュー。16試合に出場し、29打数5安打、打率・172、本塁打なし、1打点の成績だった。球団を通じ「自分と家族にとって、とても新しいこ