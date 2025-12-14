岐阜県白川村の山で「バックカントリー」中に遭難した男性2人の捜索が、14日朝、再開されました。警察によりますと、白川村の野谷荘司山で13日、名古屋市に住む20代の男性2人から道に迷って動けなくなったと警察に通報がありました。2人は整備されていない雪山でスキーなどをする「バックカントリー」をしていたということで、白川村駐在の警察官が付近を捜索しましたが、13日は日没で打ち切りとなってい