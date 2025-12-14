【漫画】本編を読むもしも、“猫”があの物語に登場したら？ 『ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）は、誰もが知る昔話を、猫を軸に再構築したパロディ4コマ。Youtubeのアニメも好評の人気作品だ。「桃太郎」や「シンデレラ」といった昔話や童話、『走れメロス』などの小説、「一休さん」、「ソクラテス」など偉人たちの逸話まで、誰もが知る話に、ふてぶてしくも愛くるしい猫たちが参戦。彼らの存在が物語の流れを変えて