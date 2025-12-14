『キン肉マン』公式サイトにて、「超人検索」、「技検索」ができるようになったのはご存知でしょうか？今回も、先月11月にどの超人や技の人気があったのか、その検索数のランキングページを元に分析していくぞ！＊＊＊■超人検索ランキング超人検索ランキングでは、統計開始以来、初めてウォーズマンが首位に登場！これまで２〜3位にいることが多かったウォーズマンですが、ようやく悲願達成です。また、ゆでたまご・嶋田隆司