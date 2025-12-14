ËÜÆü¡Ê12·î14Æü¡Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Æ¥è¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥è¥ó¡¢Ê¼ÌòÃæ¤ÎµÙ²Ë¤ËÆüËÜ¤ØËÜÆü¡¢¥Æ¥è¥ó¤Ï³¤·³¤Ç¤Î¸½ÌòÉþÌ³¤ò½ª¤¨¤ÆËþ´ü½üÂâ¤¹¤ë¡£µî¤ë2024Ç¯4·î¤ËÆþÂâ¤·¤¿¥Æ¥è¥ó¤Ï¡¢¹ñ³Úµ·Ð¿ÂçÂâ¹­ÊóÂâÊ¸²½¹­ÊóÊ¼¤È¤·¤ÆÉþÌ³¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£¥Æ¥è¥ó¤ÏÆþÂâ¤ò¹µ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Öº£¸å¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·³À¸³è¤â°ìÀ¸·üÌ¿Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£ºÆ¤ÓÌá¤Ã