◆香港スプリント・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝１２００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象の「香港国際競走」（１４日、シャティン競馬場）のＧ１・４競走で、日本馬の対戦相手を、海外競馬に精通するフリーライターの土屋真光さんが「ライバル診断」で分析した。【香港５Ｒ・スプリント】なんといってもカーインライジング。調教代わりの前走も持ったままでの楽勝で付け入る隙がありません。重箱の隅をつつ