ゲイドン産の現代的なヴァンテージ自分の名前を冠しているコラムなので思い切り好き嫌いの話をすると、『アストン マーティン・ヴァンテージ』は好きなスポーツカーだ。現在発売されているモデルは、2005年に登場した『V8ヴァンテージ』を初代と数えるならば、2代目のビッグマイナーチェンジモデルとなり、今年でちょうど20周年となる。【画像】20周年を迎えたアストン マーティン・ヴァンテージ、その最新作『ロードスター』！